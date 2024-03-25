Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Києві пролунав вибух — Росія запустила ракети arrow

У Києві пролунав вибух — Росія запустила ракети

25 березня 2024 10:33
оновлено: 10:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Києві 25 березня — у місті працює ППО
Повітряна тривога. Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибух у Києві пролунав у понеділок, 25 березня. За попередньою інформацією, в столиці працює ППО. У низці українських міст оголосили повітряну тривогу через запуски ворожих ракет з Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація та моніторингові канали.

Читайте також:

Вибух у Києві 25 березня

Оновлено 10:40. Моніторингові канали повідомляють, що шість вибухів пролунали і в Київській області. Зазначається, що це могли бути ракети "Онiкс" або "Циркон", запущені з окупованого Криму. Очікуємо коментарів від Повітряних Сил.

У понеділок, 25 березня, у Києві пролунали вибухи. За інформацією КМВА, у місті працювала ППО. 

null

Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та рух ракети у напрямку столиці.

null

null

Наразі повітряна тривога оголошена у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

null
Повітряна тривога в Україні 25 березня. Фото: скриншот

Новина доповнюється...

Київ
вибух
повітряна тривога
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ