Вибухи у Києві 25 березня — у місті працює ППО

У Києві пролунав вибух — Росія запустила ракети
Вибух у Києві пролунав у понеділок, 25 березня. За попередньою інформацією, в столиці працює ППО. У низці українських міст оголосили повітряну тривогу через запуски ворожих ракет з Криму.
Про це повідомляють Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація та моніторингові канали.
Вибух у Києві 25 березня
Оновлено 10:40. Моніторингові канали повідомляють, що шість вибухів пролунали і в Київській області. Зазначається, що це могли бути ракети "Онiкс" або "Циркон", запущені з окупованого Криму. Очікуємо коментарів від Повітряних Сил.
У понеділок, 25 березня, у Києві пролунали вибухи. За інформацією КМВА, у місті працювала ППО.
Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та рух ракети у напрямку столиці.
Наразі повітряна тривога оголошена у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
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