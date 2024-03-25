Вибухи у Києві 25 березня — у місті працює ППО

Повітряна тривога. Колаж Новини.LIVE

Вибух у Києві пролунав у понеділок, 25 березня. За попередньою інформацією, в столиці працює ППО. У низці українських міст оголосили повітряну тривогу через запуски ворожих ракет з Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили, Київська міська військова адміністрація та моніторингові канали.

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Вибух у Києві 25 березня

Оновлено 10:40. Моніторингові канали повідомляють, що шість вибухів пролунали і в Київській області. Зазначається, що це могли бути ракети "Онiкс" або "Циркон", запущені з окупованого Криму. Очікуємо коментарів від Повітряних Сил.

У понеділок, 25 березня, у Києві пролунали вибухи. За інформацією КМВА, у місті працювала ППО.

Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та рух ракети у напрямку столиці.

Наразі повітряна тривога оголошена у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні 25 березня. Фото: скриншот

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