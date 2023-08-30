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В Киеве сильные взрывы: подробности ракетного обстрела

30 августа 2023 05:07
обновлено: 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве серия взрывов ночью 30 августа: подробности ракетного обстрела
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ракетная атака России на Украину ночью, 30 августа, продолжается. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливает регион.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В Киеве серия взрывов ночью 30 августа

Обновлено 05:08. В Киеве раздались сильные взрывы. Работает ПВО.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 05:09. Сейчас в Украине работает ПВО по Украине. Угроза повторного удара продолжается.

Воздушная тревога в Украине, куда летят ракеты. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:11. В столице повторно слышны взрывы.

Обновлено 05:13. Тем временем в Киеве гремит серия взрывов.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" — призывает мэр города Виталий Кличко.

Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Обновлено 05:17. "Опасность еще не миновала. Находитесь в укрытиях", — глава КГВА Сергей Попко.

Обновлено 05:19. О работе ПВО в Киевской области сообщают и в ОВА. Также там призывают не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.

Источник: t.me/kyivoda

Обновлено 05:24. "В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место", — сообщил Кличко.

Обновляется...

Напомним, что враг ночью, 30 августа, добрался и до украинской столицы. Так, вблизи Киева очень громко, раздаются взрывы — работает ПВО.

Также мы увеличили, что начинается вторая волна атаки РФ на территории Украины – ракетный обстрел. В Черкасской области гремят взрывы ночью, 30 августа, угроза повторного удара.

Добавим, что воздушная тревога охватила значительную часть Украины, дойдя до Юга. Так, ночью, 30 августа, прогремели мощные взрывы в Одессе. Перед этим предупреждали о пусках "Калибров".

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