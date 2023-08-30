В Киеве серия взрывов ночью 30 августа: подробности ракетного обстрела

В Киеве сильные взрывы: подробности ракетного обстрела
Ракетная атака России на Украину ночью, 30 августа, продолжается. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливает регион.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В Киеве серия взрывов ночью 30 августа
Обновлено 05:08. В Киеве раздались сильные взрывы. Работает ПВО.
Обновлено 05:09. Сейчас в Украине работает ПВО по Украине. Угроза повторного удара продолжается.
Обновлено 05:11. В столице повторно слышны взрывы.
Обновлено 05:13. Тем временем в Киеве гремит серия взрывов.
"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" — призывает мэр города Виталий Кличко.
Обновлено 05:17. "Опасность еще не миновала. Находитесь в укрытиях", — глава КГВА Сергей Попко.
Обновлено 05:19. О работе ПВО в Киевской области сообщают и в ОВА. Также там призывают не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.
Обновлено 05:24. "В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место", — сообщил Кличко.
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Напомним, что враг ночью, 30 августа, добрался и до украинской столицы. Так, вблизи Киева очень громко, раздаются взрывы — работает ПВО.
Также мы увеличили, что начинается вторая волна атаки РФ на территории Украины – ракетный обстрел. В Черкасской области гремят взрывы ночью, 30 августа, угроза повторного удара.
Добавим, что воздушная тревога охватила значительную часть Украины, дойдя до Юга. Так, ночью, 30 августа, прогремели мощные взрывы в Одессе. Перед этим предупреждали о пусках "Калибров".