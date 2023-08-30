У Києві серія вибухів вночі 30 серпня: подробиці ракетного обстрілу

У Києві сильні вибухи: подробиці ракетного обстрілу
Ракетна атака Росії на Україну вночі, 30 серпня, триває. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілює регіон.
Про це повідомляють моніторингові канали.
У Києві серія вибухів вночі 30 серпня
Оновлено 05:08. У Києві пролунали сильні вибухи. Працює ППО.
Оновлено 05:09. Наразі в Україні також працює ППО по Україні. Загроза повторного удару триває.
Оновлено 05:11. У столиці повторно чути вибухи.
Оновлено 05:13. Тим часом у Києві гримить серія вибухів.
"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" — закликає мер міста Віталій Кличко.
Оновлено 05:17. "Небезпека ще не минула. Перебувайте в укриттях", — очільник КМВА Сергій Попко.
Оновлено 05:19. Про роботу ППО на Київщині повідомляють і в ОВА. Також там закликають не нехтувати безпекою та перебувати в укритті.
Оновлено 05:24. "У Дарницькому районі падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському — теж падіння уламків. Всі служби слідують на місце", — повідомив Кличко.
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Нагадаємо, що ворог вночі, 30 серпня, дістався й української столиці. Так, поблизу Києва дуже гучно, лунають вибухи — працює ППО.
Також ми збільшили, що починається друга хвиля атаки РФ на території України — ракетний обстріл. У Черкаській області гримлять вибухи вночі, 30 серпня, є загроза повторного удару.
Додамо, що повітряна тривога охопила значну частину України, дійшовши до Півдня. Так, вночі, 30 серпня, пролунали потужні вибухи в Одесі. Перед цим попереджали про пуски "Калібрів".