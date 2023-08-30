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У Києві сильні вибухи: подробиці ракетного обстрілу

30 серпня 2023 05:07
оновлено: 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві серія вибухів вночі 30 серпня: подробиці ракетного обстрілу
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ракетна атака Росії на Україну вночі, 30 серпня, триває. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілює регіон.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У Києві серія вибухів вночі 30 серпня

Оновлено 05:08. У Києві пролунали сильні вибухи. Працює ППО.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 05:09. Наразі в Україні також працює ППО по Україні. Загроза повторного удару триває.

Повітряна тривога в Україні, куди летять ракети. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:11. У столиці повторно чути вибухи.

Оновлено 05:13. Тим часом у Києві гримить серія вибухів.

"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" — закликає мер міста Віталій Кличко.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Оновлено 05:17. "Небезпека ще не минула. Перебувайте в укриттях", — очільник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 05:19. Про роботу ППО на Київщині повідомляють і в ОВА. Також там закликають не нехтувати безпекою та перебувати в укритті.

Джерело: t.me/kyivoda

Оновлено 05:24. "У Дарницькому районі падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському — теж падіння уламків. Всі служби слідують на місце", — повідомив Кличко.

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Нагадаємо, що ворог вночі, 30 серпня, дістався й української столиці. Так, поблизу Києва дуже гучно,  лунають вибухи  — працює ППО.

Також ми збільшили, що починається друга хвиля атаки РФ на території України — ракетний обстріл. У Черкаській області гримлять вибухи  вночі, 30 серпня, є загроза повторного удару.

Додамо, що повітряна тривога охопила значну частину України, дійшовши до Півдня. Так, вночі, 30 серпня, пролунали  потужні вибухи  в Одесі. Перед цим попереджали про пуски "Калібрів".

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