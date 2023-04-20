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​​В Киеве поймали коллаборантку из "ДНР", которая маскировалась под переселенку

20 апреля 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​В Киеве поймали коллаборантку из "ДНР", которая маскировалась под переселенку
Обыски в доме коллаборантки. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

СБУ поймала в столице жительницу Донецкой области, которая с 2014 года работала на "ДНР". В Киев она переехала в 2022 году и пыталась оформить документы для выезда за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Контрразведка СБУ обнаружила в Киеве коллаборантку из Донбасса.

Бывшая сотрудница "миграционной службы МВД ДНР" после начала полномасштабной войны переехала в Киев, где арендовала квартиру.

Женщина начала оформлять документы для выезда из-за границы. Но в этот момент ее и задержали.

Детали антиукраинской деятельности

Служба безопасности Украины выяснила, что жительница Донецкой области добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами.

Она получила должность "старшим инспектором отдела адресно-справочной работы", на которой занималась подавлением украинского сопротивления в регионе, собирая данные о жителях Донецкой области.

Также коллаборантка вела учет так называемых "сторожевых карт", на которых хранилась вся информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами "ДНР".

Обыск и судебная перспектива

Во время обыска у представительницы Донецкой области была найдена "трудовая книга".

В этом документе и было указано о ее работе на оккупантов.

"Трудовая книжка" коллаборантки
"Трудовая книжка" коллаборантки
Фото: СБУ

За антиукраинскую деятельность коллаборантке светит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что на днях в Киеве СБУ задержала коллаборанта, распространявшего фейковую информацию о войне.

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