У Києві спіймали колаборантку із "ДНР", яка маскувалася під переселенку

Обшуки у помешканні колаборантки. Фото: СБУ

СБУ спіймала у столиці мешканку Донецької області, яка з 2014 року працювала на "ДНР". У Київ вона переїхала 2022-го року і намагалася оформити документи для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Контррозвідка СБУ виявила у Києві колаборантку з Донбасу.

Колишня співробітниця "міграційної служби МВС ДНР" після початку повномасштабної війни переїхала до Києва, де орендувала квартиру.

Жінка почала оформлювати документи для виїзду за кордону. Але в цей момент її і затримали.

Деталі антиукраїнської діяльності

Служба безпеки України з’ясувала, що мешканка Донецької області добровільно пішла на співпрацю із окупантами.

Вона отримала посаду "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи", на якій займалася придушенням українського опору в регіоні, збираючи дані про мешканців Донецької області.

Також колаборантка вела облік так званих "сторожових карток", на яких зберігалася уся інформація про українських патріотів, розшукуваних каральними органами "ДНР".

Обшук і судова перспектива

Під час обшуку у представниці Донецької області знайшли "трудову книжку".

В цьому “документі” і було вказано про її роботу на окупантів.

"Трудова книжка" колаборантки

Фото: СБУ

За антиукраїнську діяльність колаборантці світить до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями у Києві СБУ затримала колаборанта, який розповсюджував фейкову інформацію щодо війни.