У Києві спіймали колаборантку із "ДНР", яка маскувалася під переселенку
СБУ спіймала у столиці мешканку Донецької області, яка з 2014 року працювала на "ДНР". У Київ вона переїхала 2022-го року і намагалася оформити документи для виїзду за кордон.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Із "ДНР" в Київ — і за кордон
Контррозвідка СБУ виявила у Києві колаборантку з Донбасу.
Колишня співробітниця "міграційної служби МВС ДНР" після початку повномасштабної війни переїхала до Києва, де орендувала квартиру.
Жінка почала оформлювати документи для виїзду за кордону. Але в цей момент її і затримали.
Деталі антиукраїнської діяльності
Служба безпеки України з’ясувала, що мешканка Донецької області добровільно пішла на співпрацю із окупантами.
Вона отримала посаду "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи", на якій займалася придушенням українського опору в регіоні, збираючи дані про мешканців Донецької області.
Також колаборантка вела облік так званих "сторожових карток", на яких зберігалася уся інформація про українських патріотів, розшукуваних каральними органами "ДНР".
Обшук і судова перспектива
Під час обшуку у представниці Донецької області знайшли "трудову книжку".
В цьому “документі” і було вказано про її роботу на окупантів.
За антиукраїнську діяльність колаборантці світить до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що днями у Києві СБУ затримала колаборанта, який розповсюджував фейкову інформацію щодо війни.