Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Києві спіймали колаборантку із "ДНР", яка маскувалася під переселенку arrow

У Києві спіймали колаборантку із "ДНР", яка маскувалася під переселенку

20 квітня 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві спіймали колаборантку із "ДНР", яка маскувалася під переселенку
Обшуки у помешканні колаборантки. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

СБУ спіймала у столиці мешканку Донецької області, яка з 2014 року працювала на "ДНР". У Київ вона переїхала 2022-го року і намагалася оформити документи для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також:

Із "ДНР" в Київ — і за кордон

Контррозвідка СБУ виявила у Києві колаборантку з Донбасу.

Колишня співробітниця "міграційної служби МВС ДНР" після початку повномасштабної війни переїхала до Києва, де орендувала квартиру.

Жінка почала оформлювати документи для виїзду за кордону. Але в цей момент її і затримали.

Деталі антиукраїнської діяльності

Служба безпеки України з’ясувала, що мешканка Донецької області добровільно пішла на співпрацю із окупантами.

Вона отримала посаду "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи", на якій займалася придушенням українського опору в регіоні, збираючи дані про мешканців Донецької області.

Також колаборантка вела облік так званих "сторожових карток", на яких зберігалася уся інформація про українських патріотів, розшукуваних каральними органами "ДНР".

Обшук і судова перспектива

Під час обшуку у представниці Донецької області знайшли "трудову книжку".

В цьому “документі” і було вказано про її роботу на окупантів.

"Трудова книжка" колаборантки
"Трудова книжка" колаборантки
Фото: СБУ

За антиукраїнську діяльність колаборантці світить до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями у Києві СБУ затримала колаборанта, який розповсюджував фейкову інформацію щодо війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB