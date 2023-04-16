В Киеве в результате взрыва гранаты пострадали люди: что известно

Работники скорой помощи. Фото: УНИАН

В Киеве полиция обнаружила мужчину и женщину с телесными повреждениями. По предварительной информации, взорвалась граната.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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Что известно

В Деснянском районе Киева по улице Милославской был слышен взрыв. Позже обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями.

"Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают профильные службы.

Напомним, что на автодороге Киев — Чоп, на объездной города Житомира, вблизи села Глубочица, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В связи с этим движение транспорта на месте происшествия затруднено.