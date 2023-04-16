У Києві внаслідок вибуху гранати постраждали люди: що відомо
У Києві поліція виявила чоловіка й жінку з тілесними ушкодженнями. За попередньою інформацією, вибухнула граната.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Що відомо
У Деснянському районі Києва на вулиці Милославській було чути вибух. Пізніше виявлено жінку й чоловіка з тілесними ушкодженнями.
"Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню", — йдеться в повідомленні.
Також в поліції зазначили, що всі обставини інциденту встановлюють. На місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, що на автодорозі Київ — Чоп, на об'їзній міста Житомира, поблизу села Глибочиця сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У зв'язку з цим рух транспорту на місці пригоди ускладнений.