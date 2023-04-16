Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Києві внаслідок вибуху гранати постраждали люди: що відомо arrow

У Києві внаслідок вибуху гранати постраждали люди: що відомо

16 квітня 2023 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві внаслідок вибуху гранати постраждали люди: що відомо
Працівники швидкої допомоги. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві поліція виявила чоловіка й жінку з тілесними ушкодженнями. За попередньою інформацією, вибухнула граната.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Читайте також:

Що відомо

У Деснянському районі Києва на вулиці Милославській було чути вибух. Пізніше виявлено жінку й чоловіка з тілесними ушкодженнями.

"Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню", — йдеться в повідомленні.

Також в поліції зазначили, що всі обставини інциденту встановлюють. На місці працюють профільні служби.

 

Нагадаємо, що на автодорозі Київ — Чоп, на об'їзній міста Житомира, поблизу села Глибочиця сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У зв'язку з цим рух транспорту на місці пригоди ускладнений.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB