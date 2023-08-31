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В Киеве вводят новые пропуска на авто для передвижения по городу в комендантский час

31 августа 2023 09:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве вводят новые пропуска на авто для передвижения по городу в комендантский час
Пропуск на авто для езды во время комендантского часа. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

С 25 сентября в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения во время комендантского часа. Для их получения нужно подать заявку.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Напоминаю, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. по процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка. Жителям и гостям города Киева напоминаю — комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Поэтому будьте сознательными и не нарушайте правила", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

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