В Киеве вводят новые пропуска на авто для передвижения по городу в комендантский час
С 25 сентября в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения во время комендантского часа. Для их получения нужно подать заявку.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Новые пропуски для передвижения во время комендантского
Заявки на получение пропусков можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.
"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Напоминаю, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. по процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка. Жителям и гостям города Киева напоминаю — комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения. Поэтому будьте сознательными и не нарушайте правила", — сказал начальник КМВА Сергей Попко.
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