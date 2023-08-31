У Києві вводять нові перепустки на авто для пересування містом в комендантську годину

Перепустка на авто для їзди під час комендантської години. Фото: google.com

З 25 вересня у Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування під час комендантської години. Для їх отримання необхідно подати заявку.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

"Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку. Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила", — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

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