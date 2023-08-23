В Китае готовы оказывать гуманитарную помощь Украине под руководством ООН

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото: google

Стало известно о том, что в Организации Объединенных Наций выступили с инициативой выделить дополнительное финансирование Украине для поддержки в зимние месяцы. Присоединиться к оказанию помощи готов Китай.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает издание Укринформ.

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По словам Вэньбиня, Китай готов присоединиться к сбору средств в поддержку Украины.

"Китай собственным образом играет конструктивную роль в оказании гуманитарной помощи пострадавшим в Украине", — заявил спикер МИД Китая.

Вэньбинь также отметил, что в начале марта 2022 года КНР предложила свою инициативу, состоящую из шести пунктов. Она была направлена на улучшение гуманитарной ситуации в Украине. Кроме того, Китай предоставил несколько партий гуманитарных грузов.

"Мы готовы и дальше прилагать усилия в этом направлении", — заверил Ван.

Напомним, в ООН заявили, что украинцы перед предстоящим зимним периодом нуждаются в дополнительном финансировании, ведь война повредила дома, энергетические и газовые объекты инфраструктуры, сети водоснабжения. Все это создает большие риски для миллионов людей в холодное время года. С этой целью организация выделит дополнительное финансирование на сумму около 270 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.