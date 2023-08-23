Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Китаї готові надавати гуманітарну допомогу Україні під керівництвом ООН arrow

У Китаї готові надавати гуманітарну допомогу Україні під керівництвом ООН

23 серпня 2023 15:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Китаї готові надавати гуманітарну допомогу Україні під керівництвом ООН
Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо про те, що в Організації Об'єднаних Націй виступили з ініціативою виділити додаткове фінансування Україні для підтримки у зимові місяці. Долучитись до надання допомоги готовий Китай. 

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає видання Укрінформ.

Читайте також:

Китай і гуманітарна допомога Україні

За словами Веньбіня, Китай готовий долучитися до збору коштів на підтримку України. 

"Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні", — заявив речник МЗС Китаю. 

Веньбінь також наголосив на тому, що на початку березня 2022 року КНР запропонувала свою ініціативу, що складається із шести пунктів. Вона спрямована на те, щоб поліпшити гуманітарну ситуацію в Україні. Окрім цього, Китай надав кілька партій гуманітарних вантажів.

"Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку", — запевнив Ван.

Нагадаємо, в ООН заявили, що українці перед майбутнім зимовим періодом потребують додаткового фінансування, адже війна пошкодила оселі, енергетичні та газові об'єкти інфраструктури, мережі водопостачання. Все це створює великі ризики для мільйонів людей у холодну пору року. З цією метою організація виділить додаткове фінансування на суму майже 270 млн доларів.

Також ми писали, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз