У Китаї готові надавати гуманітарну допомогу Україні під керівництвом ООН

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. Фото: google

Стало відомо про те, що в Організації Об'єднаних Націй виступили з ініціативою виділити додаткове фінансування Україні для підтримки у зимові місяці. Долучитись до надання допомоги готовий Китай.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає видання Укрінформ.

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За словами Веньбіня, Китай готовий долучитися до збору коштів на підтримку України.

"Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні", — заявив речник МЗС Китаю.

Веньбінь також наголосив на тому, що на початку березня 2022 року КНР запропонувала свою ініціативу, що складається із шести пунктів. Вона спрямована на те, щоб поліпшити гуманітарну ситуацію в Україні. Окрім цього, Китай надав кілька партій гуманітарних вантажів.

"Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку", — запевнив Ван.

Нагадаємо, в ООН заявили, що українці перед майбутнім зимовим періодом потребують додаткового фінансування, адже війна пошкодила оселі, енергетичні та газові об'єкти інфраструктури, мережі водопостачання. Все це створює великі ризики для мільйонів людей у холодну пору року. З цією метою організація виділить додаткове фінансування на суму майже 270 млн доларів.

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