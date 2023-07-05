В Китае не верят, что Patriot сбивает "Кинжалы"

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УП

В Китае не верят, что система Patriot может сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Там даже отказались ознакомиться с доказательствами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

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Резников поделился, что 16 мая россияне в очередной раз атаковали Украину. Шесть из 18 ракет были "Кинжалами". Тогда украинская ПВО сбила все воздушные цели.

Однако во время визита в Киев спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй выразил сомнения в том, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства, однако он решил лучше не обозревать доказательства", — рассказал Резников.

Напомним, Ли Хуэй посетил Киев в мае. Тогда он обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским свою позицию по поводу кризисной ситуации, с которой столкнулась Украина, выразив мнение, что универсального решения проблемы нет.