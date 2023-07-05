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У Китаї не вірять, що Patriot збиває "Кинджали"

5 липня 2023 12:20
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У Китаї не вірять, що Patriot збиває "Кинджали"
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Китаї не вірять, що система Patriot може збивати гіперзвукові ракети "Кинджал". Там навіть відмовились ознайомитись з доказами.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

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Китай не вірить, що Patriot збиває "Кинджали"

Резніков поділився, що 16 травня росіяни вкотре атакували Україну. Шість із 18 ракет були "Кинджалами". Тоді українська ППО збила усі повітряні цілі.

Проте під час візиту до Києва спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей висловив сумніви щодо того, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази, проте він вирішив краще не оглядати докази", — розповів Резніков.

Нагадаємо, Лі Хуей відвідав Київ у травні. Тоді він обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським свою позицію щодо кризової ситуації, з якою зіткнулася Україна, висловивши думку, що універсального розв'язання проблеми немає.

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