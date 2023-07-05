У Китаї не вірять, що Patriot збиває "Кинджали"

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УП

У Китаї не вірять, що система Patriot може збивати гіперзвукові ракети "Кинджал". Там навіть відмовились ознайомитись з доказами.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

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Резніков поділився, що 16 травня росіяни вкотре атакували Україну. Шість із 18 ракет були "Кинджалами". Тоді українська ППО збила усі повітряні цілі.

Проте під час візиту до Києва спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей висловив сумніви щодо того, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази, проте він вирішив краще не оглядати докази", — розповів Резніков.

Нагадаємо, Лі Хуей відвідав Київ у травні. Тоді він обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським свою позицію щодо кризової ситуації, з якою зіткнулася Україна, висловивши думку, що універсального розв'язання проблеми немає.