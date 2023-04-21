В Китае заявили, что не разжигают ситуацию в Украине и выступают за мир

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: Greg Baker/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не нагнетает ситуацию в Украине. По его словам, Китай выступает за мир.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

В Китае говорят, что не разжигают ситуацию в Украине

Цинь Ган подчеркнул, что Китай выступает за мирное разрешение международных споров путем диалога и дипломатии.

По его словам, страна не намерена участвовать в большом соревновании за власть. Глава МИД добавил, что он выступает против попыток построить стены и барьеры, чтобы прервать международные цепочки поставок.

Напомним, Пентагон заявил, что Китай не является прозрачным по отношению к большинству своих оборонительных мер. Страна занимается значительным и скорым расширением, модернизацией и диверсификацией своих ядерных сил.

Также мы писали, что Соединенные Штаты ввели санкции против китайских компаний, заподозренных в помощи России. В Китае предупредили, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Добавим, президент Китая Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны "усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия". Также он добавил, что Китай должен быть "инновационным в своих концепциях и методах ведения боевых действий".