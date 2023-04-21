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У Китаї заявили, що не розпалюють ситуацію в Україні та виступають за мир

21 квітня 2023 10:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Китаї заявили, що не розпалюють ситуацію в Україні та виступають за мир
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Фото: Greg Baker/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не нагнітає ситуацію в Україні. За його словами, Китай виступає за мир.

Про це повідомляє The Guardian.

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Цінь Ган наголосив, що Китай виступає за мирне вирішення міжнародних суперечок шляхом діалогу та дипломатії.

За його словами, країна не має наміру брати участь у великому змаганні за владу. Глава МЗС додав, що він виступає проти спроб побудувати стіни і бар'єри, щоб перервати міжнародні ланцюги поставок.

Нагадаємо, Пентагон заявив, що Китай не є прозорим щодо більшості своїх оборонних заходів. Країна займається значним і швидким розширенням, модернізацією і диверсифікацією своїх ядерних сил.

Також ми писали, що Сполучені Штати ввели санкції проти китайських компаній, яких запідозрили в допомозі Росії. У Китаї попередили, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів постачання.

Додамо, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії". Також він додав, що Китай повинен бути "інноваційним у своїх концепціях і методах ведення бойових дій".

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