В Киевской области повторные взрывы: атака ракет на регион

Дым после взрыва. Фото: google.com

Традиционно в ночь на 27 августа в Украине объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожают всем областям, однако в настоящее время слышны повторные взрывы в Киевском регионе. Перед этим работали силы ПВО возле столицы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:34. По данным мониторинговых каналов, в Киевской области работает ПВО.

Обновлено 05:35. В настоящее время воздушная тревога сохраняется по всей стране. Угроза повторного удара сохраняется, так что не покидаем укрытия.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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