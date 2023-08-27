В Киевской области повторные взрывы: атака ракет на регион
27 августа 2023 05:32
обновлено: 05:36
Дым после взрыва. Фото: google.com
Традиционно в ночь на 27 августа в Украине объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожают всем областям, однако в настоящее время слышны повторные взрывы в Киевском регионе. Перед этим работали силы ПВО возле столицы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 05:34. По данным мониторинговых каналов, в Киевской области работает ПВО.
Обновлено 05:35. В настоящее время воздушная тревога сохраняется по всей стране. Угроза повторного удара сохраняется, так что не покидаем укрытия.
Обновляется...