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В Киевской области повторные взрывы: атака ракет на регион

27 августа 2023 05:32
обновлено: 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской области повторные взрывы: атака ракет на регион
Дым после взрыва. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Традиционно в ночь на 27 августа в Украине объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожают всем областям, однако в настоящее время слышны повторные взрывы в Киевском регионе. Перед этим работали силы ПВО возле столицы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:34. По данным мониторинговых каналов, в Киевской области работает ПВО.

Обновлено 05:35. В настоящее время воздушная тревога сохраняется по всей стране. Угроза повторного удара сохраняется, так что не покидаем укрытия.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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