У Київській області повторні вибухи: атака ракет на регіон
27 серпня 2023 05:32
оновлено: 05:36
Дим після вибуху. Фото: google.com
Традиційно вночі, 27 серпня, в Україні оголошена повітряна тривога. Ракети загрожують усім областям, однак наразі чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля стлиці.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 05:34. За даними моніторингових каналів, на Київщині працює ППО.
Оновлено 05:35. Наразі повітряна тривога зберігається по всій країні. Загроза повторного удару зберігається, тож не покидаємо укриття.
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