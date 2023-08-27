У Київській області повторні вибухи: атака ракет на регіон

Дим після вибуху. Фото: google.com

Традиційно вночі, 27 серпня, в Україні оголошена повітряна тривога. Ракети загрожують усім областям, однак наразі чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля стлиці.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:34. За даними моніторингових каналів, на Київщині працює ППО.

Оновлено 05:35. Наразі повітряна тривога зберігається по всій країні. Загроза повторного удару зберігається, тож не покидаємо укриття.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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