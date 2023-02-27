В Киевской и Черниговской областях работает ПВО: жителей просят пройти в укрытие
Вечером 26 февраля в небе над Черниговской и Киевской областями заметили движущиеся воздушные цели в направлении Киевщины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые группы предупреждают о дронах-шахидах, в областях работает ПВО.
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На Киевщине отмечены Шахиды
По состоянию на 23.54 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Киевской области.
В Киевской ОВО призвали оставаться в укрытиях до отбоя и соблюдать информационную тишину.
Помимо этого силы ПВО работают и на Черниговщине. О вражеских дронах сообщил глава области Вячеслав Чаус.