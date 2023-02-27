В Киевской и Черниговской областях работает ПВО: жителей просят пройти в укрытие

В некоторых областях объявлена воздушная тревога

Вечером 26 февраля в небе над Черниговской и Киевской областями заметили движущиеся воздушные цели в направлении Киевщины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые группы предупреждают о дронах-шахидах, в областях работает ПВО.

На Киевщине отмечены Шахиды

По состоянию на 23.54 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Киевской области.

В Киевской ОВО призвали оставаться в укрытиях до отбоя и соблюдать информационную тишину.

Помимо этого силы ПВО работают и на Черниговщине. О вражеских дронах сообщил глава области Вячеслав Чаус.