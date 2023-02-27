У Київській та Чернігівській областях працює ППО: мешканців просять пройти в укриття

В деяких областях оголошено повітряну тривогу

Ввечері 26 лютого в небі над Чернігівською та Київською областями помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Київщини. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові групи попереджають про дрони-Шахіди, в областях працює ППО.

На Київщині помічені Шахіди

Станом на 23:50 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про успішну роботу ППО на Київщині.

У Київській ОВА закликали залишатись в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.

Крім цього, сили ППО працюють і на Чернігівщині. Про ворожі дрони повідомив очільник області В'ячеслав Чаус.