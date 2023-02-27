У Київській та Чернігівській областях працює ППО: мешканців просять пройти в укриття
Ввечері 26 лютого в небі над Чернігівською та Київською областями помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Київщини. У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Моніторингові групи попереджають про дрони-Шахіди, в областях працює ППО.
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В небі над Чернігівщиною помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Києва: оголошено повітряну тривогу
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На Київщині помічені Шахіди
Станом на 23:50 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про успішну роботу ППО на Київщині.
У Київській ОВА закликали залишатись в укриттях до відбою та дотримуватись інформаційної тиші.
Крім цього, сили ППО працюють і на Чернігівщині. Про ворожі дрони повідомив очільник області В'ячеслав Чаус.