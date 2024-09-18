Воздушная тревога в Киевской и ряде других областей 18 сентября

В Киевской и ряде других областей объявлена тревога из-за "Шахедов"
18 сентября 2024 05:35
"Шахед". Фото: Reuters
Воздушная тревога в Киевской и других областях Украины утром 18 сентября. Причиной стала угроза применения "Шахедов".
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
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"Воздушная тревога в Киевской области! Воздушная тревога в Черкасской области", — сообщил мониторинговый канал в 05:18.
Через несколько минут в ВС сообщили, что дроны российских захватчиков летят из Полтавской и Черниговской областей с курсом на Киевскую.
"Внимание! Киевская и Черкасская область — угроза применения ударных БПЛА", — добавили военные в 05:24.
Где объявлена тревога
По состоянию на 05.28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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