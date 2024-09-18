Повітряна тривога у Київській та низці інших областей 18 вересня

У Київській та низці інших областей оголошено тривогу через "Шахеди"
Повітряна тривога у Київській та інших областях України вранці, 18 вересня. Причиною стала загроза застосування "Шахедів".
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у низці областей України 18 вересня
"Повітряна тривога в Київській області! Повітряна тривога в Черкаській області", — повідомив моніторинговий канал о 05:18.
Через декілька хвилин у ПС поінформували, що дрони російських загарбників летять з Полтавської та Чернігівської областей, тримаючи курс на Київську.
"Увага! Київська та Черкаська область — загроза застосування ударних БпЛА", — додали військові о 05:24.
Де оголошено тривогу
Станом на 05:28 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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