Повітряна тривога у Київській та низці інших областей 18 вересня

"Шахед". Фото: Reuters

Повітряна тривога у Київській та інших областях України вранці, 18 вересня. Причиною стала загроза застосування "Шахедів".

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у низці областей України 18 вересня

"Повітряна тривога в Київській області! Повітряна тривога в Черкаській області", — повідомив моніторинговий канал о 05:18.

Через декілька хвилин у ПС поінформували, що дрони російських загарбників летять з Полтавської та Чернігівської областей, тримаючи курс на Київську.

"Увага! Київська та Черкаська область — загроза застосування ударних БпЛА", — додали військові о 05:24.

Де оголошено тривогу

Станом на 05:28 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.