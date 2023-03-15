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В "Киевстар" рассказали, какая сейчас ситуация с покрытием и о разрушении в результате обстрелов

15 марта 2023 19:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Александр Комаров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сеть "Киевстар" испытала значительные разрушения в результате полномасштабного вторжения россии. Индустрия сейчас определенно снижается, но не критично.

Об этом рассказал президент "Киевстара" Александр Комаров на форуме BWS.

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По словам Комарова, она определенно снижается, но снижается не критично. Киевстар снизился на 3% в американской валюте. В общем, рынок снизился где-то на 5%.

"Мы продолжаем инвестировать. Мы инвестировали в развитие и к этому еще добавились критические потребности, такие как, например, инвестиции в энергетическую безопасность", — добавил президент "Киевстара".

Также он рассказал, что у нас очень существенно снизилась маржинальность бизнеса, потому что большая часть операционных расходов в валюте, а также из-за того, что изменилась структура дохода.

"У нас вырос валютный доход от международного интерконнекта и от роуминга, но с очень низкой маржинальностью. А в некоторых случаях, как например, сервис "Роуминг как дома" это сервис, который в конце года вышел на минус 7% по маржинальности. То есть очень существенные изменения и сравнивать период с периодом довольно трудно", — рассказал Комаров.

Какая ситуация в сети в результате массового перемещения людей

"Мы видели невероятное количество перемещенных людей. Что это значит для сети? Мы строим сеть под плотность населения. То есть все радиопланирование строится так, чтобы с высоким качеством обслуживать наибольшее количество людей в Украине. И у вас в один день все меняется. В начале войны Украине было почти 10 млн человек, изменивших место жительства. На сегодня ситуация немного стабилизировалась, но то, что мы видим по своей базе — 3,3 млн находится не в своих привычных домах и примерно 2,5 миллиона находится за границей, из которых 1,4 миллиона остаются клиентами "Киевстар", — разъяснил Александр Комаров.

Последствие разрушений на связь

Он подчеркнул, что очень велик уровень разрушений, связанных с линией фронта, с ракетными атаками, с освобождением территорий.

"Например, увольнение Киевской области и освобождение Харьковской области — это две разные ситуации. Если в Киевской области у нас было разрушено и повреждено примерно 30% сайтов, то вы видите эти цифры по Харьковской области. У нас уже почти 60% сайта было или разрушено, или поврежден. Это совсем другой вызов с точки зрения восстановления", — подчеркнул он.

Напомним, президент компании "Киевстар" Александр Комаров рассказал, как долго может работать мобильная связь во время блекаута.

По его словам, угрозы долгосрочного исчезновения мобильной связи в Украине нет, возможны точечные отключения. Но все будет зависеть от того, как выдерживает нынешнюю ситуацию отечественная энергосистема.

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