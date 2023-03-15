У "Київстар" розповіли, яка зараз ситуація з покриттям та про руйнацію внаслідок ракетних ударів

Олександр Комаров

Мережа "Київстар" зазнала значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Індустрія зараз безумовно знижується, але не критично.

Про це розповів президент "Київстар" Олександр Комаров на форумі BWS.

Що зараз відбувається з індустрією

За словами Комарова, вона безумовно знижується, але знижується не критично. Київстар знизився на 3% в американській валюті. Загалом ринок знизився десь на 5%.

"Ми продовжуємо інвестувати. Ми інвестували у розвиток і до цього ще додалися критичні потреби, такі як, наприклад, інвестиції в енергетичну безпеку", — додав президент "Київстару".

Також він розповів, що в нас дуже суттєво знизилась маржинальність бізнесу, тому що велика частка операційних витрат у валюті, а також через те, що змінилась структура доходу.

"У нас виріс валютний дохід від міжнародного інтерконекту та від роумінгу, але з дуже низькою маржинальністю. А у деяких випадках, як, наприклад, сервіс "Роумінг як вдома" це сервіс, який вкінці року вийшов на мінус 7% по маржинальності. Тобто є дуже суттєві зміни і порівнювати період до періоду досить важко", — розповів Комаров.

Яка ситуація в мережі внаслідок масового переміщення людей

"Ми бачили неймовірну кількість переміщених людей. Що це означає для мережі. Ми будуємо мережу під щільність населення. Тобто все радіопланування будується так, щоби з найвищою якістю обслуговувати найбільшу кількість людей в Україні. І у вас в один день все змінюється. На початку війни Україні було майже 10 млн людей, які змінили місце проживання. На сьогодні ситуація трохи стабілізувалася, але те, що ми бачимо по своїй базі — 3,3 млн знаходиться не у своїх звичних домівках і приблизно 2,5 мільйона знаходиться за кордоном, з яких 1,4 мільйона залишаються клієнтами Київстар", — роз'яснив Олександр Комаров.

Вплив руйнувань на зв'язок

Він наголосив, що дуже великий рівень руйнувань, які пов'язані з лінією фронту, з ракетними атаками, зі звільненням територій.

"Наприклад, звільнення Київської області та звільнення Харківської області — це дві різні ситуації. Якщо у Київській області у нас було зруйновано та пошкоджено приблизно 30% сайтів, то ви бачите оці цифри по Харківській області. У нас вже майже 60% сайті було або зруйновано, або пошкоджено. Це зовсім інший виклик з точки зору відновлення", — підкреслив він.

Нагадаємо, президент компанії "Київстар" Олександр Комаров розповів, як довго може працювати мобільний зв'язок під час блекауту.

За його словами, загрози довгострокового зникнення мобільного зв’язку в Україні немає, можливі точкові відключення. Але усе залежатиме від того, як витримуватиме нинішню ситуацію вітчизняна енергосистема.