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У "Київстар" розповіли, яка зараз ситуація з покриттям та про руйнацію внаслідок ракетних ударів

15 березня 2023 19:30
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Олександр Комаров
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мережа "Київстар" зазнала значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Індустрія зараз безумовно знижується, але не критично.

Про це розповів президент "Київстар" Олександр Комаров на форумі BWS. 

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За словами Комарова, вона безумовно знижується, але знижується не критично. Київстар знизився на 3% в американській валюті. Загалом ринок знизився десь на 5%.

"Ми продовжуємо інвестувати. Ми інвестували у розвиток і до цього ще додалися критичні потреби, такі як, наприклад, інвестиції в енергетичну безпеку", — додав президент "Київстару".

Також він розповів, що в нас дуже суттєво знизилась маржинальність бізнесу, тому що велика частка операційних витрат у валюті, а також через те, що змінилась структура доходу.

"У нас виріс валютний дохід від міжнародного інтерконекту та від роумінгу, але з дуже низькою маржинальністю. А у деяких випадках, як, наприклад, сервіс "Роумінг як вдома" це сервіс, який вкінці року вийшов на мінус 7% по маржинальності. Тобто є дуже суттєві зміни і порівнювати період до періоду досить важко", — розповів Комаров.

Яка ситуація в мережі внаслідок масового переміщення людей

"Ми бачили неймовірну кількість переміщених людей. Що це означає для мережі. Ми будуємо мережу під щільність населення. Тобто все радіопланування будується так, щоби з найвищою якістю обслуговувати найбільшу кількість людей в Україні. І у вас в один день все змінюється. На початку війни Україні було майже 10 млн людей, які змінили місце проживання. На сьогодні ситуація трохи стабілізувалася, але те, що ми бачимо по своїй базі — 3,3 млн знаходиться не у своїх звичних домівках і приблизно 2,5 мільйона знаходиться за кордоном, з яких 1,4 мільйона залишаються клієнтами Київстар", — роз'яснив Олександр Комаров.

Вплив руйнувань на зв'язок

Він наголосив, що дуже великий рівень руйнувань, які пов'язані з лінією фронту, з ракетними атаками, зі звільненням територій.

"Наприклад, звільнення Київської області та звільнення Харківської області — це дві різні ситуації. Якщо у Київській області у нас було зруйновано та пошкоджено приблизно 30% сайтів, то ви бачите оці цифри по Харківській області. У нас вже майже 60% сайті було або зруйновано, або пошкоджено. Це зовсім інший виклик з точки зору відновлення", — підкреслив він.

Нагадаємо, президент компанії "Київстар" Олександр Комаров розповів, як довго може працювати мобільний зв'язок під час блекауту

За його словами, загрози довгострокового зникнення мобільного зв’язку в Україні немає, можливі точкові відключення. Але усе залежатиме від того, як витримуватиме нинішню ситуацію вітчизняна енергосистема.

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