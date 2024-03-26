В Кремле предполагают, что Путин попытается снова захватить Харьков

Владимир Путин. Фото: Reuters

Российская элита, приближенная к Кремлю, уверена, что диктатор РФ Владимир Путин будет продолжать войну в Украине. В частности, попытается снова захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".

Об этом сообщает российское СМИ Meduza.

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Следовательно, все источники уверены в том, что Путин будет продолжать войну против Украины. Однако их оценки относительно ведения боевых действий несколько отличаются.

В частности, один из представителей элиты, приближенный к Кремлю, заявил, что Путин после контрнаступления ВСУ почувствовал определенную слабость Украины и готов идти "хоть на Киев".

"Надо будет мобилизацию — объявит. Если нужно будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы — переместит", — сказал он.

В то же время высокопоставленные силовики уверены, что армия РФ сможет захватить только Харьков, а что касается дальнейшего продвижения в глубь Украины — это малореалистичная цель.

"Высшее руководство страны ставит перед собой более реалистичные цели, а именно взятие Харькова и постепенное окончание СВО после этого", — говорят силовики.

В конце концов, все источники утверждают, что якобы не владеют информацией о том, что решение о наступлении на Харьков уже было принято.

Напомним, на днях в ISW объяснили, почему самопровозглашенный президент РФ Владимир Путин усиливает роль ФСБ.

Также стало известно, что глава Кремля после победы на президентских выборах намерен усилить мобилизацию в стране.