Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Кремле предполагают, что Путин попытается снова захватить Харьков arrow

В Кремле предполагают, что Путин попытается снова захватить Харьков

26 марта 2024 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Кремле предполагают, что Путин попытается снова захватить Харьков
Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российская элита, приближенная к Кремлю, уверена, что диктатор РФ Владимир Путин будет продолжать войну в Украине. В частности, попытается снова захватить Харьков и постепенно закончить так называемую "СВО".

Об этом сообщает российское СМИ Meduza.

Читайте также:

Какие планы Путина в войне против Украины

Следовательно, все источники уверены в том, что Путин будет продолжать войну против Украины. Однако их оценки относительно ведения боевых действий несколько отличаются.

В частности, один из представителей элиты, приближенный к Кремлю, заявил, что Путин после контрнаступления ВСУ почувствовал определенную слабость Украины и готов идти "хоть на Киев".

"Надо будет мобилизацию — объявит. Если нужно будет экономику еще сильнее передвинуть на военные рельсы — переместит", — сказал он.

В то же время высокопоставленные силовики уверены, что армия РФ сможет захватить только Харьков, а что касается дальнейшего продвижения в глубь Украины — это малореалистичная цель.

"Высшее руководство страны ставит перед собой более реалистичные цели, а именно взятие Харькова и постепенное окончание СВО после этого", — говорят силовики.

В конце концов, все источники утверждают, что якобы не владеют информацией о том, что решение о наступлении на Харьков уже было принято.

Напомним, на днях в ISW объяснили, почему самопровозглашенный президент РФ Владимир Путин усиливает роль ФСБ.

Также стало известно, что глава Кремля после победы на президентских выборах намерен усилить мобилизацию в стране.

война
владимир путин
Харьков
россияне
оккупанты
Кремль
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК