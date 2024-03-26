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У Кремлі припускають, що Путін спробує знову захопити Харків

26 березня 2024 15:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кремлі припускають, що Путін спробує знову захопити Харків
Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російська еліта, яка наближена до Кремля, впевнена, що диктатор РФ Володимир Путін продовжуватиме війну в Україні. Зокрема, спробує знову захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО". 

Про це повідомляє російське ЗМІ Meduza

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Відтак, усі джерела видання впевнені у тому, що Путін продовжуватиме війну проти України. Однак, їхні оцінки щодо ведення бойових дій дещо відрізняються. 

Зокрема, один із представників еліти, який наближений до Кремля, заявив, що Путін після контрнаступу ЗСУ відчув певну слабкість України і готовий іти "хоч до Києва".

"Треба буде мобілізацію — оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки — пересуне", — сказав він. 

Водночас високопоставлені силовики впевнені, що армія РФ зможе захопити лише Харків, а що стосується подальше просування вглиб України — це малореалістична ціль. 

"Вище керівництво країни ставить перед собою реалістичніші цілі, а саме взяття Харкова і поступове закінчення СВО після цього", — кажуть силовики. 

Зрештою, усі джерела стверджують, що нібито не володіють інформацією про те, що рішення про наступ на Харків вже ухвалили. 

Нагадаємо, днями в ISW пояснили, чому самопроголошений президент РФ Володимир Путін посилює роль ФСБ.

Також стало відомо, що очільник Кремля після перемоги на президентських виборах планує посилити мобілізацію в країні. 

війна
володимир путін
Харків
росіяни
окупанти
Кремль
війна в Україні

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