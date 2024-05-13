В Крыму атаковали российскую базу ПВО — ликвидирован командир воинской части

Российская база ПВО в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

Во временно оккупированном Крыму атаковали российскую базу противовоздушной обороны. В результате этого был ликвидирован командир воинской части.

Об этом сообщает "Крымский ветер" в понедельник, 13 мая.

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Около 06:00 13 мая несколько ракет атаковали воинскую часть 85683 на горе Ай-Петри на юге Крыма.

База ПВО РФ в Крыму. Фото: скриншот

Территория получила повреждения. К тому же удалось ликвидировать командира Александра Кулакова и еще одного оккупанта. Известно, что есть раненые, однако их количество пока неизвестно.

Радары на Ай-Петре. Фото: t.me/Crimeanwind

До оккупации полуострова здесь размещался украинский радиочастотный батальон, где несли службу радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6.

База ПВО РФ в Крыму. Фото: скриншот

"Оккупанты сформировали здесь подразделение третьего радиочастотного полка ВКС РФ. Разместили ли они там новое радиолокационное оборудование — неизвестно, но и старого хватает, чтобы контролировать небо над Крымом и над морем вокруг него", — говорится в сообщении.

Пост и комментарии россиян в соцсети. Фото: скриншот

Пост "Крымского ветра". Фото: скриншот

Напомним, 13 мая в Министерстве обороны России заявили об атаке беспилотников и ракет над территорией Крыма. В то же время воздушную тревогу на полуострове не объявляли.

Также в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, сейчас он почти не используется в целях РФ. По информации военных, мост очень часто перекрывают — чаще, чем россиянам этого хотелось бы.