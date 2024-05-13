У Криму атакували російську базу ППО — ліквідовано командира військової частини

Російська база ППО у Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

У тимчасово окупованому Криму атакували російську базу протиповітряної оборони. Внаслідок цього було ліквідовано командира військової частини.

Про це повідомляє "Крымский ветер" у понеділок, 13 травня.

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Близько 06:00 13 травня декілька ракет атакували військові частину 85683 на горі Ай-Петрі на півдні Криму.

База ППО РФ в Криму. Фото: скриншот

Територія зазнала пошкоджень. До того ж вдалося ліквідувати командира Олександра Кулакова і ще одного окупанта. Відомо, що є поранені, однак їхня кількість поки невідома.

Радари на Ай-Петрі. Фото: t.me/Crimeanwind

До окупації півострова тут розташовувався український радіочастотний батальйон, де несли службу радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.

База ППО РФ в Криму. Фото: скриншот

"Окупанти сформували тут підрозділ третього радіочастотного полку ПКС РФ. Чи розмістили вони там нове радіолокаційне обладнання — невідомо, але й старого вистачає, щоб контролювати небо над Кримом і над морем навколо нього", — йдеться у повідомленні.

Допис та коментарі росіян у соцмережі. Фото: скриншот

Допис "Крымского ветра". Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 травня у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників та ракет над територією Криму. Водночас повітряну тривогу на півострові не оголошували.

Також останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають — частіше, ніж росіянам того хотілося б.