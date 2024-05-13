У Криму атакували російську базу ППО — ліквідовано командира військової частини
У тимчасово окупованому Криму атакували російську базу протиповітряної оборони. Внаслідок цього було ліквідовано командира військової частини.
Про це повідомляє "Крымский ветер" у понеділок, 13 травня.
Атака на російську базу ППО в Криму
Близько 06:00 13 травня декілька ракет атакували військові частину 85683 на горі Ай-Петрі на півдні Криму.
Територія зазнала пошкоджень. До того ж вдалося ліквідувати командира Олександра Кулакова і ще одного окупанта. Відомо, що є поранені, однак їхня кількість поки невідома.
До окупації півострова тут розташовувався український радіочастотний батальйон, де несли службу радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.
"Окупанти сформували тут підрозділ третього радіочастотного полку ПКС РФ. Чи розмістили вони там нове радіолокаційне обладнання — невідомо, але й старого вистачає, щоб контролювати небо над Кримом і над морем навколо нього", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 травня у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників та ракет над територією Криму. Водночас повітряну тривогу на півострові не оголошували.
Також останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають — частіше, ніж росіянам того хотілося б.
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