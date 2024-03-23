В Крыму раздаются взрывы
Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались вечером, 23 марта. Известно, что россияне перекрыли Крымский мост.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму
В Севастополе работает российская система противовоздушной обороны.
В российских воинских частях раздается тревога.
"Крымский мост перекрыт", — говорится в сообщении.
К тому же из Бельбека в воздух подняты истребители.
Напомним, воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.
Также иранский разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6 замечен около одного из аэродромов в Крыму. Его присутствие может свидетельствовать, что Россия пытается определить угрозы для своих портов и судов после недавних успехов Украины.
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