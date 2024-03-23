У Криму лунають вибухи
Вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали ввечері, 23 березня. Відомо, що росіяни перекрили Кримський міст.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму
У Севастополі працює російська система протиповітряної оборони.
У російських військових частинах лунає тривога.
"Кримський міст перекрито", — йдеться у повідомленні.
До того ж з Бельбека в повітря підняті винищувачі.
Нагадаємо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.
Також іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6 помічений близько одного з аеродромів у Криму. Його присутність може свідчити про те, що Росія намагається визначити загрози для своїх портів і суден після недавніх успіхів України.
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