У Криму лунають вибухи

Вибух у Криму. Архівне фото: скриншот

Вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали ввечері, 23 березня. Відомо, що росіяни перекрили Кримський міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму

У Севастополі працює російська система протиповітряної оборони.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

У російських військових частинах лунає тривога.

"Кримський міст перекрито", — йдеться у повідомленні.

До того ж з Бельбека в повітря підняті винищувачі.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

Також іранський розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6 помічений близько одного з аеродромів у Криму. Його присутність може свідчити про те, що Росія намагається визначити загрози для своїх портів і суден після недавніх успіхів України.