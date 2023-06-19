В Крыму на автомобиле подорвался один из главных запорожских коллаборантов

На месте взрыва автомобиля коллаборанта Епифанова. Фото: соцсети

В оккупированном Симферополе взорвался автомобиль, на котором находился известный коллаборант из Запорожской области Владимир Епифанов. Официальной версии о причинах взрыва пока нет.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash и Baza.

Читайте также:

Взрыв в оккупированном Крыму

В Симферополе на Евпаторийском шоссе произошел взрыв легкового автомобиля.

Пострадали трое мужчин, находившихся в автомобиле. С ожогами кожи 2-3 степени (у некоторых процент ожогов достиг 50%) их доставили в больницу.

Коллаборант в сгоревшей машине

Впоследствии стало известно, что одним из мужчин в этом автомобиле был известный запорожский коллаборант, помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов.

Кто пострадал при взрыве в Симферополе

Причину взрыва не называют, неофициально говорят о взрыве газового баллона в автомобиле.

Оккупанты решили найти крайнего в этой ситуации на одной из симферопольской СТО, где за день до этого якобы проверяли этот автомобиль и газовую установку.

Детали взрыва в Симферополе

Напомним, что в мае у оккупированного Симферополя перевернулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.