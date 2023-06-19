В Крыму на автомобиле подорвался один из главных запорожских коллаборантов
В оккупированном Симферополе взорвался автомобиль, на котором находился известный коллаборант из Запорожской области Владимир Епифанов. Официальной версии о причинах взрыва пока нет.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash и Baza.
Взрыв в оккупированном Крыму
В Симферополе на Евпаторийском шоссе произошел взрыв легкового автомобиля.
Пострадали трое мужчин, находившихся в автомобиле. С ожогами кожи 2-3 степени (у некоторых процент ожогов достиг 50%) их доставили в больницу.
Коллаборант в сгоревшей машине
Впоследствии стало известно, что одним из мужчин в этом автомобиле был известный запорожский коллаборант, помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов.
Причину взрыва не называют, неофициально говорят о взрыве газового баллона в автомобиле.
Оккупанты решили найти крайнего в этой ситуации на одной из симферопольской СТО, где за день до этого якобы проверяли этот автомобиль и газовую установку.
Напомним, что в мае у оккупированного Симферополя перевернулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.