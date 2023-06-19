У Криму на автомобілі підірвався один із головних запорізьких колаборантів
У окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль, у якому перебував відомий колаборант із Запорізької області Володимир Єпіфанов. Офіційної версії про причини вибуху поки немає.
Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash та Baza.
Вибух в окупованому Криму
У Сімферополі на Євпаторійському шосе стався вибух легкового автомобіля.
Постраждало троє чоловіків, які перебували у автомобілі. Із опіками шкіри 2-3 ступеню (у декого відсоток опіків сягнув 50%) їх доставили до лікарні.
Колаборант у згорілій автівці
Згодом стало відомо, що одним із чоловіків у цьому автомобілі був відомий запорізький колаборант, “помічник віцепрем’єра Запорізької області” Володимир Єпіфанов.
Причину вибуху не називають, неофіційно говорять про вибух газового балону в автомобілі.
Окупанти вирішили знайти крайнього в цій ситуації на одній із сімферопольській СТО, де за день до того нібито перевіряли цей автомобіль і газову установку.
Нагадаємо, що у травні біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.