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У Криму на автомобілі підірвався один із головних запорізьких колаборантів

19 червня 2023 11:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Криму на автомобілі підірвався один із головних запорізьких колаборантів
На місці вибуху автомобіля колаборанта Єпіфанова. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль, у якому перебував відомий колаборант із Запорізької області Володимир Єпіфанов. Офіційної версії про причини вибуху поки немає.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash та Baza.

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Вибух в окупованому Криму

У Сімферополі на Євпаторійському шосе стався вибух легкового автомобіля. 

Постраждало троє чоловіків, які перебували у автомобілі. Із опіками шкіри 2-3 ступеню (у декого відсоток опіків сягнув 50%) їх доставили до лікарні.

Колаборант у згорілій автівці

Згодом стало відомо, що одним із чоловіків у цьому автомобілі був відомий запорізький колаборант, “помічник віцепрем’єра Запорізької області” Володимир Єпіфанов.

Хто постраждав під час вибух у Сімферополі
Хто постраждав під час вибух у Сімферополі

Причину вибуху не називають, неофіційно говорять про вибух газового балону в автомобілі.

Окупанти вирішили знайти крайнього в цій ситуації на одній із сімферопольській СТО, де за день до того нібито перевіряли цей автомобіль і газову установку.

Деталі вибуху в Сімферополі
Деталі вибуху в Сімферополі

Нагадаємо, що у травні біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.

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