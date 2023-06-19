У Криму на автомобілі підірвався один із головних запорізьких колаборантів

На місці вибуху автомобіля колаборанта Єпіфанова. Фото: соцмережі

У окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль, у якому перебував відомий колаборант із Запорізької області Володимир Єпіфанов. Офіційної версії про причини вибуху поки немає.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash та Baza.

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У Сімферополі на Євпаторійському шосе стався вибух легкового автомобіля.

Постраждало троє чоловіків, які перебували у автомобілі. Із опіками шкіри 2-3 ступеню (у декого відсоток опіків сягнув 50%) їх доставили до лікарні.

Колаборант у згорілій автівці

Згодом стало відомо, що одним із чоловіків у цьому автомобілі був відомий запорізький колаборант, “помічник віцепрем’єра Запорізької області” Володимир Єпіфанов.

Хто постраждав під час вибух у Сімферополі

Причину вибуху не називають, неофіційно говорять про вибух газового балону в автомобілі.

Окупанти вирішили знайти крайнього в цій ситуації на одній із сімферопольській СТО, де за день до того нібито перевіряли цей автомобіль і газову установку.

Деталі вибуху в Сімферополі

Нагадаємо, що у травні біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.