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В Крыму на одном из телеканалов показали видео о контрнаступлении ВСУ

4 июня 2023 22:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Крыму сломали телеканалы и показали видео о контрнаступлении ВСУ
Видео о контрнаступлении ВСУ. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Хакеры сломали российские каналы во временно оккупированном Крыму. На телеканале "Пятница" запустили ролик Минобороны о контрнаступлении ВСУ.

Очевидцы опубликовали соответствующий ролик в сети .

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Подробности

Сегодня, 4 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео о контрнаступлении ВСУ.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", — подписала сообщение Маляр.

Позже неизвестные хакеры сломали телеканалы в Крыму и транслировали соответствующее видео.

Напомним, ранее мы писали, что построенный россиянами Крымский мост   начал трескаться. На свежих фотографиях моста, возведенного оккупантами после аннексии Крыма, были отмечены трещины.

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