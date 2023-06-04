В Крыму сломали телеканалы и показали видео о контрнаступлении ВСУ

Видео о контрнаступлении ВСУ. Фото: скриншот

Хакеры сломали российские каналы во временно оккупированном Крыму. На телеканале "Пятница" запустили ролик Минобороны о контрнаступлении ВСУ.

Очевидцы опубликовали соответствующий ролик в сети .

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Сегодня, 4 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео о контрнаступлении ВСУ.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", — подписала сообщение Маляр.

Позже неизвестные хакеры сломали телеканалы в Крыму и транслировали соответствующее видео.

Напомним, ранее мы писали, что построенный россиянами Крымский мост начал трескаться. На свежих фотографиях моста, возведенного оккупантами после аннексии Крыма, были отмечены трещины.