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У Криму на одному з телеканалів показали відео про контрнаступ ЗСУ

4 червня 2023 22:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Криму зламали телеканали і показали відео про контрнаступ ЗСУ
Відео про контрнаступ ЗСУ. Фото: скріншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Хакери зламали російські канали у тимчасово окупованому Криму. На телеканалі "Пятница" запустили ролик Міноборони про контрнаступ ЗСУ. 

Очевидці опублікували відповідний ролик у мережі

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Подробиці

Сьогодні, 4 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео про контрнаступ ЗСУ. 

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", — підписала допис Маляр. 

Пізніше невідомі хакери зламали телеканали у Криму та транслювали відповідне відео. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що збудований росіянами Кримський міст почав тріскатися. На свіжих фотографіях мосту, зведеного окупантами після анексії Криму, були помічені тріщини.

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