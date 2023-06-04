У Криму зламали телеканали і показали відео про контрнаступ ЗСУ

Відео про контрнаступ ЗСУ. Фото: скріншот

Хакери зламали російські канали у тимчасово окупованому Криму. На телеканалі "Пятница" запустили ролик Міноборони про контрнаступ ЗСУ.

Очевидці опублікували відповідний ролик у мережі.

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Сьогодні, 4 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео про контрнаступ ЗСУ.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", — підписала допис Маляр.

Пізніше невідомі хакери зламали телеканали у Криму та транслювали відповідне відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, що збудований росіянами Кримський міст почав тріскатися. На свіжих фотографіях мосту, зведеного окупантами після анексії Криму, були помічені тріщини.