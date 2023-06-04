У Криму зламали телеканали і показали відео про контрнаступ ЗСУ

У Криму на одному з телеканалів показали відео про контрнаступ ЗСУ
Хакери зламали російські канали у тимчасово окупованому Криму. На телеканалі "Пятница" запустили ролик Міноборони про контрнаступ ЗСУ.
Очевидці опублікували відповідний ролик у мережі.
Подробиці
Сьогодні, 4 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео про контрнаступ ЗСУ.
"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", — підписала допис Маляр.
Пізніше невідомі хакери зламали телеканали у Криму та транслювали відповідне відео.
Нагадаємо, раніше ми писали, що збудований росіянами Кримський міст почав тріскатися. На свіжих фотографіях мосту, зведеного окупантами після анексії Криму, були помічені тріщини.