В Крыму оккупанты закрывают пляжи для купания: что случилось

Один из пляжей в Крыму. Фото: google.com

Во временно оккупированном Крыму оккупанты массово закрывают пляжи. Запрещено купаться в селах Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и местных озерах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление" .

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Сообщается, что решение закрыть пляжи для купания приняла оккупационная "администрация" Штормовского сельсовета, приняв соответствующее постановление.

"Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым", — говорится в уведомлении.

Ранее на этих пляжах оккупанты выкопали десятки километров окопов и расставили артиллерию в Крыму. Такие шаги враг делает перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Напомним, что Российские оккупанты решили не проводить военный парад в Крыму на 9 мая по "мнению безопасности". Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.