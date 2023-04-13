У Криму окупанти закривають пляжі для купання: що трапилося

Один із пляжів у Криму. Фото: google.com

В тимчасово окупованому Криму окупанти масово закривають пляжі. Заборонено купатися в селах Штормове і Попівка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря та в місцевих озерах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інформаційний опір".

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Повідомляється, що рішення закрити пляжі для купання прийняла окупаційна "адміністрація" Штормівської сільради, ухваливши відповідну постанову.

"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормівського сільського поселення Сакського району Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Раніше на цих пляжах окупанти викопали десятки кілометрів окопів і розставили артилерію в Криму. Такі кроки ворог робить перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Нагадаємо, що Російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня з "міркувань безпеки". Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня.