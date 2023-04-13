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У Криму окупанти закривають пляжі для купання: що трапилося

13 квітня 2023 02:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Криму окупанти закривають пляжі для купання: що трапилося
Один із пляжів у Криму. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В тимчасово окупованому Криму окупанти масово закривають пляжі. Заборонено купатися в селах Штормове і Попівка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря та в місцевих озерах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інформаційний опір".

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Що сталося

Повідомляється, що рішення закрити пляжі для купання прийняла окупаційна "адміністрація" Штормівської сільради, ухваливши відповідну постанову.

"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормівського сільського поселення Сакського району Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Раніше на цих пляжах окупанти викопали десятки кілометрів окопів і розставили артилерію в Криму. Такі кроки ворог робить перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

 

Нагадаємо, що Російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня з "міркувань безпеки". Скасовані також святкові демонстрації на 1 травня. 

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