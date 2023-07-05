В Крыму россияне активно готовятся к обороне, — Громов

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Фото: Укринформ

Во временно оккупированном Крыму россияне активно готовятся к обороне. Цель — предотвратить возможную высадку морских десантов ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в интервью для Укринформ.

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В частности, противник почти завершил строительство фортификационных сооружений и создает противодесантную оборону.

"Во временно оккупированном Крыму противник активно готовится к обороне: практически завершено строительство фортификационных сооружений на севере полуострова, создается система противодесантной обороны на северо-западном и западном побережье Крыма для предотвращения возможной высадки морских десантов Сил обороны Украины", — сказал Громов.

Что известно о выезде семей российских военных?

По словам Громова, точных данных о массовом выезде семей военных РФ нет. Однако, в случае угрозы, количество таких лиц, которые будут пытаться уехать, значительно возрастет.

"Однако точных данных относительно массового выезда семей российских военных с полуострова у нас нет. Но стоит ожидать значительного увеличения количества лиц, которые будут пытаться выехать из Крыма, в случае угрозы уничтожения крымского моста, приближения группировок войск (сил) Вооруженных Сил Украины к Перекопскому и Чонгарского перешейка в связи с началом подготовки к освобождению полуострова от оккупантов", — утверждает Громов.

Напомним, ранее мы писали, что российские чиновники бегут из украинского Крыма вместе со своими женами. На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась большая пробка.