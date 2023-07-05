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У Криму росіяни активно готуються до оборони, — Громов

5 липня 2023 13:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Криму росіяни активно готуються до оборони, — Громов
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Фото: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Криму росіяни активно готуються до оборони. Мета — запобігти можливій висадці морських десантів ЗСУ. 

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов в інетрв'ю для Укрінформ

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Зокрема, противник вже майже завершив будівництво фортифікаційних споруд та створює протидесантну оборону. 

"У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України", — сказав Громов. 

Що відомо про виїзд родин російських військових?

За словами Громова, точних даних щодо масового виїзду родин військових РФ немає. Однак, у разі загрози кількість таких осіб, які намагатимуться виїхати, значно зросте. 

"Однак, точних даних стосовно масового виїзду родин російських військових з півострова ми не маємо. Та варто очікувати значного збільшення кількості осіб, які намагатимуться виїхати з Криму, у разі загрози знищення кримського мосту, наближення угруповань військ (сил) Збройних Сил України до Перекопського та Чонгарського перешийків у зв’язку з початком підготовки до звільнення півострова від окупантів", — стверджує Громов. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські чиновники тікають з українського Криму разом зі своїми дружинами. На в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю утворився великий затор. 

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