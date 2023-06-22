У Криму заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту

Последствия взрыва в Крыму. Фото: соцсети

В ночь на 22 июня был подорван Чонгарский мост.Сейчас специалисты в области взрывных работ проводят анализ, чтобы определить тип использованного вооружения.

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Специализированные службы начали осмотр дорожной поверхности. Информация о возможности восстановления движения по мосту будет предоставлена в ближайший час. Призываю сохранять спокойствие и полагаться только на надежные источники информации.