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У Криму заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту

22 червня 2023 07:52
оновлено: 08:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Криму заявили про ракетний удар по Чонгарському мосту
Наслідки вибуху у Криму. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 22 червня у Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.

Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

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За словами Аксьонова, на цей час фахівці в галузі вибухових робіт проводять аналіз, щоб визначити тип використаного озброєння.

Спеціалізовані служби розпочали огляд дорожньої поверхні. Інформація про можливість відновлення руху мостом буде надана найближчої години. Закликаю зберігати спокій та покладатися лише на надійні джерела інформації.

Аксьонов
Повідомлення Сергія Аксьонова. Фото: скріншот
Крим
Наслідки вибуху. Фото: соцмережі
Крим
Наслідки вибуху. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що на території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 бала. Його магнітуда складала 4,6 бала.

Хоча про поштовхи повідомляли й мешканці інших окупованих міст Кримського півострова.

Так, наслідки землетрусу відчули мешканці не лише прибережних Алушти, Форосу, Ялти, а й адміністративного центру Криму, міста Сімферополя, розташованого у глибині півострова.

Також ми писали, що на Кримському півострові в середу, 21 червня, виникли проблеми із залізничним сполученням. Місцеві гауляйтери заявили про нібито пошкодження залізничних колій у Феодосії через вибух.

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