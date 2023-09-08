Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Кривом Роге раздались взрывы arrow

В Кривом Роге раздались взрывы

8 сентября 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Кривом Роге раздались взрывы
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Местные власти призвали ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет.

Об этом сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте также:

Взрыв в Кривом Роге 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, Кривой Рог содрогнулся от взрывов. Детали пока неизвестны, однако почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

взрывы в Кривом Роге 8 сентября

Напомним, в ночь на 8 сентября оккупанты выпустили по Одесской области 20 ударных БпЛА типа "Шахед". Украинскому ПВО удалось уничтожить 16 дронов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз