В Кривом Роге раздались взрывы

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com

В пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Местные власти призвали ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет.

Об этом сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

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Взрыв в Кривом Роге 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, Кривой Рог содрогнулся от взрывов. Детали пока неизвестны, однако почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Напомним, в ночь на 8 сентября оккупанты выпустили по Одесской области 20 ударных БпЛА типа "Шахед". Украинскому ПВО удалось уничтожить 16 дронов.