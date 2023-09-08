В Кривом Роге раздались взрывы
8 сентября 2023 09:11
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
В пятницу, 8 сентября, в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Местные власти призвали ничего не фотографировать и не выкладывать в интернет.
Об этом сообщает мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
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Взрыв в Кривом Роге 8 сентября
Сегодня, 8 сентября, Кривой Рог содрогнулся от взрывов. Детали пока неизвестны, однако почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул призвал местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
Напомним, в ночь на 8 сентября оккупанты выпустили по Одесской области 20 ударных БпЛА типа "Шахед". Украинскому ПВО удалось уничтожить 16 дронов.