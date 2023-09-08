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У Кривому Розі пролунали вибухи

8 вересня 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Кривому Розі пролунали вибухи
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Місцева влада закликала нічого не фотографувати та не викладати в інтернет.

Про це повідомляє мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибух у Кривому Розі 8 вересня

Сьогодні, 8 вересня, Кривий Ріг здригнувся від вибухів. Деталі поки що невідомі, однак майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Своєю чергою мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав місцевих жителів нічого не знімати та не викладати в інтернет. 

вибухи у Кривому Розі 8 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня окупанти випустили по Одеській області 20 ударних БпЛА типу "Шахед". Українській ППО вдалося знищити 16 дронів. 

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