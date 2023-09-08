У Кривому Розі пролунали вибухи

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

У п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Місцева влада закликала нічого не фотографувати та не викладати в інтернет.

Про це повідомляє мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Сьогодні, 8 вересня, Кривий Ріг здригнувся від вибухів. Деталі поки що невідомі, однак майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Своєю чергою мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав місцевих жителів нічого не знімати та не викладати в інтернет.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня окупанти випустили по Одеській області 20 ударних БпЛА типу "Шахед". Українській ППО вдалося знищити 16 дронів.