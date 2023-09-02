В Кривом Роге прозвучали взрывы, — местные паблики

Дым от взрыва. Фото: slovoidilo.ua

В субботу, 2 сентября, в Кривом Роге прозвучали взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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В сообщении местных СМИ говорится, что в городе прозвучали мощные взрывы. При этом, в Воздушных силах ВСУ предупредили немного ранее, что в Днепропетровской области существует ракетная опасность.

Карта воздушных тревог на момент 11:17 выглядела следующим образом:

Воздушная тревога в Украине. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.

Враг нанес удар по столице Украины. Силам ПВО удалось уничтожить ракеты, однако от падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара. Работники рассказали, что работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.