У Кривому Розі пролунали вибухи — місцеві пабліки
У суботу, 2 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Що відомо про вибухи у Кривому Розі
У повідомленні місцевих ЗМІ йдеться, що у місті пролунали потужні вибухи. При цьому у Повітряних силах ЗСУ попередили трохи раніше, що на Дніпропетровщині існує ракетна небезпека.
Карта повітряних тривог на момент 11:17 має такий вигляд:
Нагадаємо, що вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, проте внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.
Ворог завдав удару по столиці України. Силам ППО вдалося знищити ракети, проте від падіння уламків у різних районах Києва загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.
Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару. Працівники розповіли, що працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах система одразу запустила пожежну сигналізацію, тож приміщення залило водою.