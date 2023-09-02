У Кривому Розі пролунали вибухи — місцеві пабліки

Дим від вибуху. Фото: slovoidilo.ua

У суботу, 2 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У повідомленні місцевих ЗМІ йдеться, що у місті пролунали потужні вибухи. При цьому у Повітряних силах ЗСУ попередили трохи раніше, що на Дніпропетровщині існує ракетна небезпека.

Карта повітряних тривог на момент 11:17 має такий вигляд:

Повітряна тривога в Україні. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, проте внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Ворог завдав удару по столиці України. Силам ППО вдалося знищити ракети, проте від падіння уламків у різних районах Києва загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надали всю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару. Працівники розповіли, що працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах система одразу запустила пожежну сигналізацію, тож приміщення залило водою.