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В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате обстрела 12 марта

25 марта 2024 08:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате обстрела 12 марта
Последствия обстрелов 12 марта. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли из артиллерии и РСЗО Никопольский район на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в результате обстрела Кривого Рога 12 марта в больнице скончался 59-летний мужчина.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Ситуация в Кривом Роге

По словам Вилкула, за прошедшие сутки в Криворожском районе обстрелов не было. Однако в Никопольском районе враг атаковал три громады — Марганецкую и Мировскую, а также город Никополь. К счастью, обошлось без жертв.

В целом, как добавил чиновник, ситуация в Кривом Роге контролируемая — работают все службы города, больницы и социальные учреждения. Также энергетики отменили аварийные отключения света, введенные вчера днем. Вилкул добавил, что ликвидация последствий вражеских ударов продолжается.

Последствия обстрелов 12 марта

Глава ОВА отметил, что ночью 25 марта в больнице скончался 59-летний мужчина, пострадавший от обстрела 12 марта. Кроме того, после того обстрела в больнице находятся еще семь человек, трое из них — в тяжелом состоянии.

Ситуация в Кривом Роге 25 марта
Информация о ситуации в Криворожском районе. Фото: скриншот

Напомним, ночью Одесса находилась под атакой российских дронов, раздавались громкие взрывы.

Добавим, что 22 марта Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Харькова. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в городе почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. Там не работало метро, система оповещения и светофоры.

война
Кривой Рог
украинцы
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