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У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу 12 березня

25 березня 2024 08:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу 12 березня
Наслідки обстрілу 12 березня. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу російські окупанти обстріляли з артилерії та РСЗВ Нікопольський район на Дніпропетровщині. На щастя, минулося без постраждалих. Однак, внаслідок обстрілу Кривого Рогу 12 березня у лікарні помер 59-річний чоловік. 

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

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Ситуація у Кривому Розі

За словами Вілкула, впродовж минулої доби у Криворізькому районі обстрілів не було. Однак у Нікопольському районі ворог атакував три громади — Марганецьку та Мирівську, а також місто Нікополь. На щастя, минулося без жертв.

Загалом, як додав посадовець, ситуація у Кривому Розі контрольована — працюють усі служби міста, лікарні та соціальні установи. Також енергетики скасували аварійні відключення світла, які запровадили вчора вдень. Водночас Вілкул додав, що ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується.

Наслідки обстрілів 12 березня

Голова ОВА зазначив, що вночі 25 березня у лікарні помер 59-річний чоловік, який постраждав від обстрілу 12 березня. Крім того, від того обстрілу у лікарні перебувають ще семеро людей, троє з них — у тяжкому стані. 

Ситуація у Кривому Розі 25 березня
Інформація про ситуацію в Криворізькому районі. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі Одеса перебувала під атакою російських дронів, лунали гучні вибухи. 

Додамо, що 22 березня Росія завдала удару по критичній інфраструктурі Харкова. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом

Через атаку у місті майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. Там не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

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