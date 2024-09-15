В Кропивницком судили мужчину, который снимал передвижение техники по железной дороге

Задержание информатора. Иллюстративное фото: СБУ

В Кропивницком судили мужчину, который передавал врагу информацию о перемещении техники Сил обороны. Он делал это за денежное вознаграждение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Кропивницкого создал аккаунт в Telegram, через который в феврале 2024 начал переписываться с российским номером. За денежное вознаграждение мужчина отправлял фотографии, видео и геолокации железных дорог, а также эшелонов с оружием.

В частности, он фотографировал железнодорожные мосты в Кропивницкой громаде и снимал на видео, как по железной дороге едут эшелоны техники. Также житель описывал локацию с предписанием "там стоят зенитки" и сообщал о трафике людей и поездов на железнодорожном вокзале в города.

Кроме того, позже он проинформировал врага о движении колонны с военной техникой по автомобильному мосту.

А в апреле он получил новую задачу — приобрести видеокамеру и разместить ее под автодорожным мостом над железнодорожными путями, чтобы фиксировать движение железнодорожных поездов и типов перевозимых грузов.

Во время этой задачи приспешника врага задержали работники СБУ. На его телефоне была обнаружена переписка с российским "куратором", а дома нашли психотропный наркотик PVP и метамфетамин.

Решение суда

Житель Кропивницкого пошел на соглашение с прокурором и признал свою вину, поспособствовав расследованию других известных ему подобных правонарушений.

За это ему смягчили наказание и назначили лишение свободы на пять лет, однако его освободили от наказания и установили испытательный срок на три года. Также он должен оплатить судебные издержки в размере 2271 гривны.