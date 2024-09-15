У Кропивницькому судили чоловіка, який знімав пересування техніки залізницею

У Кропивницькому затримали чоловіка за зйомку пересування військової техніки — як покарав суд
У місті Кропивницький судили чоловіка, який передавав ворогу інформацію про переміщення техніки Сил оборони. Він робив за грошову винагороду.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Мешканець Кропивницького створив акаунт у Telegram, через який у лютому 2024 року почав листуватися з російським номером. За грошову винагороду чоловік надсилав фотографії, відео та геолокації залізниць, а також ешелонів зі зброєю.
Зокрема, він фотографував залізничні мости у Кропивницькій громаді та знімав на відео, як залізницею їдуть ешелони техніки. Також мешканець описував локацію із приписом "там стоять зенітки" та повідомляв про трафік людей й поїздів на залізничному вокзалі у міста.
Крім того, пізніше він проінформував ворога про рух колони з військовою технікою по автомобільному мосту.
А у квітні він отримав нове завдання — придбати відеокамеру та розмістити її під автодорожнім мостом над залізничними коліями, аби фіксувати рух залізничних потягів й типів вантажів, що перевозяться.
Під час цього завдання поплічника ворога затримали працівники СБУ. На його телефоні виявили листування з російським "куратором", а вдома знайшли психотропний наркотик PVP та метамфетамін.
Рішення суду
Мешканець Кропивницького пішов на угоду з прокурором та визнав свою провину, посприявши розслідуванню інших відомих йому подібних правопорушень.
За це йому помʼякшили покарання й призначили позбавлення волі на п'ять років, однак його звільнили від покарання та встановили іспитовий строк на три роки. Також він має сплатити судові витрати у розмірі 2271 гривню.
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