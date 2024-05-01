Украина имеет право бить оружием Запада по России

Глава МИД Латвии Байба Браже. Фото: flickr.com/latvianmfa

Украине нужны не только снаряды и средства ПВО, но и возможность наносить удары по территории России. Некоторые страны, дающие вооружение для ВСУ, уже сейчас не запрещают бить по территории России.

Об этом сообщила глава МЗС Латвии Байба Браже в интервью Европейской правде в среду, 1 мая.

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Браже только недавно назначили на этот пост, ранее она была заместителем генсека НАТО. В своем интервью она рассказала, что украинским войскам нужно не только оружие, но и возможность и разрешение наносить удары по территории страны-агрессора.

Она подчеркнула, что Украине необходимы высокоточные удары по РФ и по местам, откуда россияне атакуют Украину.

"Международное право это позволяет. Вы можете бить не только по суверенным территориям оккупированной Украины, но и по местам, откуда россияне наносят удары по вам", — отметила Браже.

Также она сказала, что американский пакет помощи дает большие возможности для защиты Украины, ведь истребители F-16 и системы ПВО станут действенными способами защиты от ракетных ударов противника.

"Все это вооружение уже идет в Украину, а некоторое оружие уже предоставили", — подчеркнула латвийская министерша в разговоре с украинскими журналистами.

На вопрос журналистов о негативной реакции некоторых стран об ударах Украины по территории РФ политик ответила, что такие действия не запрещены международным правом, а также отношение к такому вопросу уже сейчас меняется.

"Страны предоставляют оружие украинцам и не ограничивают возможности наносить удары по РФ уже сейчас", — подытожила Браже.

Напомним, Конгресс США принял закон, в рамках которого на помощь Украине выделили более 60 млрд долларов. Президент Джо Байден сразу же анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение стоимостью 1 млрд долларов.

Новости.LIVE разбирались, какое вооружение получит Украина и как американская помощь повлияет на ход боевых действий уже в ближайшее время.