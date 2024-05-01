Україна має право бити зброєю Заходу по Росії

Глава МЗС Латвії Байба Браже. Фото: flickr.com/latvianmfa

Україні потрібні не тільки снаряди та засоби ППО, але і можливість завдавати ударів по території Росії. Деякі країни, котрі дають озброєння для ЗСУ, вже зараз не забороняють бити по території Росії.

Про це повідомила глава МЗС Латвії Байба Браже в інтерв'ю Європейській правді у середу, 1 травня.

Читайте також:

Про що заявила латвійська міністерка

Браже тільки недавно призначили на цей пост, раніше вона була заступницею генсека НАТО. У своєму інтерв'ю вона розповіла, що українським військам потрібна не лише зброя, але і можливість та дозвіл бити по території країни-агресора.

Вона підкреслила, що Україні необхідні високоточні удари по РФ і по місцях, звідки росіяни атакують Україну.

"Міжнародне право це дозволяє. Ви можете бити не лише по суверенних територіях окупованої України, але і по місцях, звідки росіяни завдають ударів по вас", — зазначила Браже.

Також вона сказала, що американський пакет допомоги дає великі можливості для захисту України, адже винищувачі F-16 та системи ППО стануть дієвими способами захисту від ракетних ударів ворога.

"Все це озброєння вже прямує до України, а деяку зброю надали уже", — підкреслила латвійська міністерка у розмові з українськими журналістами.

На запитання журналістів про негативну реакцію деяких країн щодо ударів України по території РФ політик відповіла, що такі дії не заборонені міжнародним правом, а також відношення до такого питання вже зараз змінюється.

"Країни надають зброю українцям і не обмежують можливості завдавати удару по РФ вже зараз", — підсумувала Браже.

Нагадаємо, Конгрес США ухвалив закон, у рамках якого на допомогу Україні виділили понад 60 млрд доларів. Президент Джо Байден одразу анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло озброєння вартістю 1 млрд доларів.

Новини.LIVE розбиралися, яке озброєння отримає Україна і як американська допомога вплине на перебіг бойових дій вже найближчим часом.