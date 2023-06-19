У Лаврова объяснили, как долго ядерное оружие РФ будет находиться в Беларуси

Представитель МИД России Алексей Полищук. Фото: росСМИ

Россия отправила ядерное оружие в Беларусь без сроков возвращения. А именно возвращение может произойти только после того, как США вывезут все свое ядерное оружие из Европы.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук.

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По словам представителя министерства иностранных дел России, ядерное оружие доставлено в Беларусь без каких-либо конкретных дат его возвращения обратно на территорию РФ.

Поэтому на сегодняшний день можно утверждать, что тактическое ядерное оружие размещено в Беларуси бессрочно.

Шантаж США

Алексей Полищук заявил, что возвращение ядерного оружия в Россию может быть привязано к аналогичному шагу Соединенных Штатов Америки.

"Понятно, такому нашему шагу предшествует полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", — предупредил представитель МИД Российской Федерации.

Напомним, что 16 июня американский государственный секретарь Энтони Блинкен обратился в прессу с заявлением, что в настоящее время США не видят никаких доказательств, указывающих на то, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Соответственно, США не видят и причин для пересмотра собственной ядерной стратегии.